Koning verdiept zich in Brabantse veiligheidsrisico’s

In de veiligheidsregio Midden- West Brabant, waar het risicoprofiel als ’uitdagend’ staat aangemerkt, liet het duo zich informeren over ervaringen met en voorbereidingen op rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Gevaarlijke stoffen en kerncentrales

Binnen de regiogrenzen zijn enkele vliegvelden en het industriegebied van Moerdijk. Ook is er veel transport van gevaarlijke stoffen en de Antwerpse Haven en de kerncentrales van Borssele en Doel zijn dichtbij. Verder vinden er ook grote evenementen als bijvoorbeeld de Tilburgse kermis plaats.

Direct betrokkenen van onder meer brandweer, geneeskundige hulporganisaties, politie, bevolkingszorg, KPN en Havenbedrijf spraken de Koning en de minister op de brandweerkazerne van Tilburg over onderlinge samenwerking. Het duo ontmoette zowel beroepspersoneel als vrijwilligers.

Ook kregen koning en minister een rondleiding op de kazerne om naar het materieel te kijken en om zich te laten bijpraten over industriële brandbestrijding en de concrete ervaringen die zijn opgedaan bij de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in 2011.

De middag werd afgesloten met een gesprek over de samenwerking met zorg- en hulpverleningsinstellingen. Hierbij kwamen onder de meer de ervaringen aan bod bij een brand begin vorig jaar in zorginstelling Vincentius in Udenhout. De bewoners, verstandelijk gehandicapten, konden worden gered door de samenwerking tussen het eigen personeel en de brandweer.

Zevende bezoek

Het bezoek met Grapperhaus was het zevende in een reeks van bezoeken van de koning met bewindspersonen van Rutte III. Willem-Alexander wil graag met eigen ogen zien hoe het beleid dat in Den Haag bedacht wordt, in de praktijk wordt uitgevoerd en of er knelpunten worden ervaren door mensen die ermee te maken krijgen.