Het Loo plaatst sculpturen Libeskind

Zijn abstracte sculpturen verbeelden de elementen ozon, methaan, koolstofdioxide en distikstofmonoxide (lachgas). Deze gassen zijn volgens de architect „schadelijke bijproducten van ons menselijk handelen en dragen bij tot de onbalans in de natuur.”

De paleistuin van Het Loo, ontworpen in de zeventiende eeuw, moet het paradijs voorstellen. Door de beelden in die „perfecte natuur” te plaatsen wil Libeskind zijn zorgen over klimaatverandering laten zien. In de tuin van Paleis Het Loo heeft nog nooit eerder moderne kunst gestaan.

Libeskind ontwierp onder meer het Joods Museum in Berlijn en het masterplan voor de herbouw van het World Trade Center in New York. Hij is ook verantwoordelijk voor het nog te bouwen Holocaust Namenmonument in Amsterdam.

Het paleis zelf is tot medio 2021 gesloten wegens verbouwing. De tuinen zijn wel open. De expositie van Libeskind is tot de heropening te zien.