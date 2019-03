Blok naar Australië en Maleisië

Blok spreekt met nabestaanden en medewerkers van Malaysia Airlines. In de Australische hoofdstad Canberra legt de bewindsman een krans bij het monument voor de slachtoffers en spreekt hij met zijn collega-ministers over het strafrechtelijk onderzoek en de aansprakelijkheidsstelling van Rusland door Nederland en Australië.

Blok zal met zijn Australische collega’s ook spreken over de recente aanslagen in Utrecht en het Nieuw-Zeelandse Christchurch, de rol van China op het wereldtoneel, Brexit en de ontwikkelingen in Afghanistan.

Op 17 juli is het vijf jaar geleden dat vlucht MH17 op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur boven Oost-Oekraïne door een Buk-raket werd neergehaald. „Een triest jubileum dat ons met de neus op de feiten drukt”, zegt Blok. „Ik benadruk: we rusten niet tot we de waarheid rond het neerhalen van vlucht MH17 boven tafel hebben en er gerechtigheid is voor de slachtoffers en hun nabestaanden.”

De laatste keer dat een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Australië bezocht was tijdens het staatsbezoek aan Australië in 2016. Premier Rutte bezocht in 2014 Maleisië.

