Op 19 en 20 maart jl. zijn in de papieren en in de digitale krant berichten verschenen omtrent de Surinaamse zakenman Radj. O. In die berichten is ten onrechte opgenomen dat O. in Suriname bekend zou staan onder de bijnaam ‘Escobar’. Ook is in die berichten gemeld dat een onderzeeër bestemd om drugs mee te vervoeren was aangetroffen op het terrein van O. Inmiddels is gebleken dat de duikboot op enkele kilometers afstand van diens terrein is ontdekt.