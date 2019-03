Transavia diep door het stof: ‘Dubai-passagiers woensdag terug’

De voornamelijk Nederlandse toeristen zitten al meer dan twee dagen onder slechte omstandigheden vast op de luchthaven van het oliestaatje en in hotels, omdat de Boeing 737 waarmee ze zondag naar huis zouden vliegen, panne kreeg.

Het toestel is volgens een Transavia-woordvoerster nog steeds niet gerepareerd, omdat technici geen toegang krijgen tot het platform van Dubai. De juiste papieren zouden ontbreken.

Bekijk ook: Passagiers al twee dagen vast

,,Wij hebben deze ellende nooit voorzien. We begrijpen de frustraties van reizigers volledig en hadden het achteraf graag anders gedaan. Zondag moesten we een besluit nemen om een leeg vliegtuig naar Dubai te sturen om de passagiers op te halen. Maar toen zag het ernaar uit dat het mankement de volgende dag verholpen zou zijn. Dat was helaas niet het geval.”

Iedereen woensdag thuis

De meeste Transavia-passagiers hebben ter plaatse op eigen gelegenheid nu een ticket met een andere maatschappij naar huis geboekt, vooral met Emirates die Dubai als thuisbasis heeft. ,,In overleg met de reisorganisaties nemen wij het initiatief om voor de rest zelf terugvluchten te boeken. Woensdag komt iedereen thuis. Alle kosten worden vergoed plus 600 euro per persoon compensatie. Ook wij vinden dit een echte nachtmerrie”, verontschuldigt Transavia zich.

Volgens passagier Friso Bladergroen hadden Transavia en de touroperators waarmee ze op vakantie waren, eerder moeten inzien dat dit fout zou lopen. ,,Onder de vastzittende passagiers zijn zieken, kleine kinderen en mensen die medicijnen nodig hebben of met verplichtingen.”

Extra verlof

Afspraken worden volgens hem gecanceld. ,,Anderen moeten extra verlof opnemen en zelfstandigen lijden duizenden euro’s schade. Het ergste is dat Transavia al die tijd onzichtbaar was en nauwelijks iets van zich liet horen. Ook reisbureaus krijgen kritiek. We hebben het gevoel aan ons lot te zijn overgelaten”, vertelt Bladergroen vanuit Dubai.

Hij overweegt samen met andere gedupeerden om Transavia collectief juridisch aan te pakken. ,,De vervoers- en zorgplicht is hier ernstig geschonden. De oplossing is mosterd na de maaltijd. We moesten het zelf maar uitzoeken”, meent Bladergroen.

Sommige passagiers komen woensdag niet gelijk op Schiphol terug, maar bijvoorbeeld in Düsseldorf aan. Onduidelijk is hoe ze dan thuiskomen. Transavia laat weten alles te zullen regelen. De hele kwestie kost de maatschappij naar verwachting meer dan een miljoen euro.