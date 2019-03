Kinderboerderij heeft geen geld meer om dieren te voeren

Beheerder Laura van Krieken geeft een geit een extra knuffel. Bij de kluisroof bij de kinderboerderij in Oosterhout werd geld dat bestemd was voor de lammetjes gestolen. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Oosterhout - De vrijwilligers van de kinderboerderij in Oosterhout zitten in zak en as: hun kluis met opgehaald geld voor de lammetjes is gestolen. Iemand heeft de kluis zondagnacht met grof geschut uit het pand gesloopt.