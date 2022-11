Zinkende pakjesboot snel vergeten in zonnig Hellevoetsluis

Een ’échte intocht’ dus, live in plaats van twee defilés bij het Grote Pietenhuis, waarin sommigen een zeker paleis meenden te herkennen. En ook een intocht in woelige tijden, met zorgen en alternatieve waarheden. Maar met in ieder geval één waarheid, de vaste waarde sint.

De schrik die sommige kinderen nog in het lijf zat na de cliffhanger van het Sinterklaasjournaal donderdag, dat afsloot met een bruut Titanictafereel van een zinkende pakjesboot, lijkt zaterdag in de zonnige Zuid-Hollandse plaats verdwenen.

Aan de voet van de vuurtoren zitten Tim (42), Silvia (43) en Bink (7) uit Bergschenhoek, voor wie het vanwege corona zijn eerste intocht is. „Gewoon een leuke dag, met het gezin weg”, zegt Tim over het feest. Ze genieten zichtbaar. „Normaal zou het half november wat kouder zijn.”

Het half uur rijden hadden de ouders er wel voor over. Tim: „Dit is een dag voor de kinderen. En wij faciliteren dat.” Silvia vult lachend aan: „We doen maar wat.”

Ⓒ Rias Immink

Geduld is een schone zaak, en de duizenden langs de kades wachten geduldig en voorbeeldig in de najaarszon, onder toeziend oog van een ruime politievertegenwoordiging, op land en op water, beducht op demonstraties.

Vrijdagavond leek het er ineens niet meer op dat Pakjesboot 12 vanaf het Haringvliet, langs de vuurtoren, de haven zou binnenvaren, gezien de stabiele ligging in het droogdok. Zonder sint aan boord kiest de boot zaterdag het ruime sop.

Ⓒ Rias Immink

Dat de boot de goedheiligman gaat ophalen van het vliegveld, zoals klaarblijkelijk live op tv verteld wordt, daar hebben de meesten op de kant geen weet van. „Ik weet het ook niet meer”, schatert Silvia. „Ik denk dat-ie met een helikopter komt.”

„Het paard slaan we over dit jaar”, bromt Tim.

Ⓒ Rias Immink

En toch, als de boot gedraaid is, tekent al van honderden meters een herkenbaar silhouet zich af. Dat van de staf, cape en mijter. De bekende pieten en presentators van het Sinterklaasjournaal zijn ook aan boord om het feest der herkenning compleet te maken.

Het is de sint en pieterbazen dus toch weer gelukt om, en binnen de geplande live-uitzending, Nederland aan te doen. Schimmel Ozosnel is van de partij, de sint is goedgeluimd. De schoentjes kunnen gezet worden!