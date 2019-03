Huis kan veto Trump niet terugdraaien

De Democraten, die de dienst uitmaken in het Huis, kregen dinsdag zoals verwacht niet de vereiste twee derde meerderheid om Trump terug te fluiten. De stemverhouding 248-181 was niet genoeg. Slechts veertien Republikeinen weken van de partijlijn af. De president kan dus doorgaan met het zoeken naar geld in overheidsbudgetten dat hij kan overhevelen naar zijn grensbewakingsprojecten.

De strijd over het afkondigen van de noodtoestand ligt nu bij de rechterlijke macht. Er zijn verscheidene juridische zaken aangespannen. Huisvoorzitter Nancy Pelosi herhaalde nog eens dat Trump zijn boekje te buiten is gegaan met zijn besluit het Congres, dat de bevoegdheid heeft de overheidsuitgaven te controleren, te omzeilen. ,,De grondleggers van de Verenigde Staten wilden geen monarchie maar een democratie. We zweren trouw aan de grondwet, niet aan de president'', reageerde ze.

De meeste Republikeinen zijn van mening dat Trump in zijn recht staat, met een verwijzing naar wetgeving uit 1976 ten aanzien van de nationale noodtoestand. Voorgangers van Trump maakten daar ook geregeld gebruik van. ,,De president heeft van het Congres de autoriteit gekregen in te grijpen'', zei afgevaardigde Sam Graves van Missouri.