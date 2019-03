Run op Hema-wijn dankzij #tipvanMieke

Ⓒ TWITTER

AMSTERDAM - De actie van een activiste om een Israëlische wijn uit de schappen van de Hema te krijgen, heeft averechts gewerkt. Mieke Zagt riep via sociale media op de koosjere Hadar wijn te boycotten. Inmiddels is het onderwerp trending op Twitter onder de hashtag #tipvanMieke. Consumenten delen massaal hun foto’s met de ingeslagen flessen wijn via sociale media.