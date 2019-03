Politie kreeg al 850 tips over aanslag Utrecht

De politie had vorige week dinsdag via Opsporing Verzocht een oproep gedaan. Ⓒ ANP

UTRECHT - Bij de politie zijn tot nu toe 850 tips binnengekomen over de dodelijke schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht vorige week maandag. Dat heeft een politiewoordvoerder in het tv-programma Opsporing Verzocht gezegd.