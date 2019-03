Nederlandse smokkelaar jaren in Britse cel

De boot, de SY Nomad, was een paar weken eerder vertrokken uit Suriname. Ⓒ NCA

BRISTOL - Een 27-jarige Nederlander is dinsdag tot 18 jaar cel veroordeeld in Groot-Brittannië. De man uit het Friese Grou zat op een zeiljacht waarin 1400 kilo cocaïne was verstopt. Voor de Engelse kust werd het jacht onderschept. De boot, de SY Nomad, was een paar weken eerder vertrokken uit Suriname.