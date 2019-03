Noodlanding Boeing 737 MAX 8 in Orlando

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA kwam met een verklaring over het incident. Kort na de start op het vliegveld van Orlando was sprake van een motorprobleem en keerde het toestel terug, aldus de FAA. Het toestel was onderweg naar Victorville.

Toestellen van het type Boeing 737 MAX 8 worden wereldwijd aan de grond gehouden na twee crashes in Indonesië en Ethiopië.