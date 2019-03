Lamme leidt blinde in Lagerhuis

Een pro-Brexit demonstrant maakt duidelijk dat het parlement zich moet schamen voor de omgang met de Brexit. Ⓒ foto AFP

LONDEN - Het Britse parlement weet nauwelijks raad met de controle die het heeft verworven over het Brexit-proces. Vandaag zal worden gestemd over mogelijke Brexit-alternatieven. Maar het is onwaarschijnlijk dat een van de mogelijke alternatieven de steun zal krijgen van een meerderheid van de Kamerleden.