Mannen vast voor stelen truck met laptops

De vrachtwagen was in de nacht van 3 op 4 oktober bij een transportbedrijf volgeladen met laptops en tablets. Daarna werd het voertuig bij Schiphol geparkeerd in afwachting van de chauffeur die er ’s ochtends vroeg mee zou wegrijden. Ruim een uur voordat de chauffeur zou vertrekken, ging een onbekende man er met de vrachtwagen vandoor. De vrachtwagen werd later op parkeerplaats in Beverwijk zonder lading teruggevonden.

Begin februari is in Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak besteed. Mede door tips aan de politie naar aanleiding van de uitzending konden de mannen uit Nijmegen en Beverwijk worden aangehouden. De laptops en de tablets zijn nog spoorloos.