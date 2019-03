Ongezond eten taboe in de stad

De gemeente werkt aan een Rotterdams Preventieakkoord om de Rotterdammer gezonder door het leven te laten gaan. Naast het tegengaan van meer vestigingen van fastfoodaanbieders wordt ook ingezet op een verantwoorder aanbod in supermarkten.

Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van Leefbaar Rotterdam-raadslid Michel van Elck. Hij trok aan de bel nadat gezondheidswethouder Sven de Langen zijn afschuw had uitgesproken over de komst van nieuwe vestigingen van Burger King in de Maasstad.

Het zou in strijd zijn met het beleid om Rotterdammers fitter te krijgen. Jaarlijks pompt de gemeente tien miljoen euro in het gemeentelijke fit-programma, terwijl het aantal Rotterdammers met overgewicht niet fors daalt.

„Voor Rotterdam als geheel daalt het overgewicht niet en wordt eerder een toename verwacht. Om meer effect te bereiken, is een veelvoud van deze inzet nodig of moeten andere maatregelen worden genomen. Die worden nu in het kader van het Rotterdams preventieakkoord geïnventariseerd”, stelt het college.

En daarbij wordt zeker gekeken naar de hamburger en andere ongezonde producten die vrij verkrijgbaar zijn in elke willekeurige winkel. „Een gezonder aanbod, ook in supermarkten, wordt het beleid. In het kader van het Rotterdams Preventieakkoord zetten we in op samenwerking met supermarktketens.”

Reclames voor ongezonde producten gaan al in de ban in de Maasstad. Door een gezonder aanbod te regelen moeten Rotterdammers worden verleid eerder een verantwoorde snack te pakken. „Op plekken waar Rotterdammers dagelijks komen moet een gezonde keuze beschikbaar, aantrekkelijk en voor de hand liggend zijn. Een omgeving die stimuleert tot gezond gedrag heeft meer impact.”