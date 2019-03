Altijd maar zitten gaat zich wreken: dit zijn de gevolgen

Van alle Europeanen brengen Nederlanders het meeste aantal uren per dag op een stoel of op de bank door: gemiddeld 9,6 uur. Dat bleek eerder uit de Eurobarometer, een onderzoek onder 28.000 Europeanen.

Gisteren werd bekend dat in Groot-Brittannië in 2016 circa 70.000 mensen stierven aan deze weinig actieve leefstijl, aldus onderzoek door de National Health Services.

Veel zitten in combinatie met stress leidt tot vroegtijdig sterven, daarover zijn ook onderzoekers van VUmc, UMC Utrecht en TNO in Leiden het eens. „Wie acht tot elf uur per dag zit heeft 14 procent kans om vroegtijdig te overlijden”, zegt bewegingswetenschapper en epidemioloog dr. Hidde van der Ploeg van het Amsterdam UMC/locatie VUmc. „Wie langer dan elf uur per etmaal zit, verhoogt dat risico naar 40 procent.”

Tot aan het vervroegde moment van sterven wordt de levenskwaliteit van veel ’zittende’ personen ernstig ondermijnd door onder meer hart- en vaatziekten, overgewicht/obesitas, diabetes-2, hoge bloeddruk, vormen van kanker (met name borst- en darmkanker). Ook zou er een versnelde ontwikkeling van dementie zijn.

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2017), waarin TNO samenwerkt met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), blijkt dat werknemers van financiële instellingen, naar hun eigen inschatting, het langst zittend hun werk verrichten: 7,0 uur per dag, gevolgd door mensen uit de informatie- en communicatiesector (6,9 uur) en het openbaar bestuur (6,4 uur).

Hoogleraar sportgeneeskunde dr. Frank Backx (UMC Utrecht) geeft aan dat in Nederland al jaren wordt uitgegaan van 7 tot 8 procent sterfte als gevolg van overmatig zitgedrag. „Het is moeilijk te ontrafelen. Wel weet ik dat ik op m’n kop krijg van een speciaal metertje dat ik bij mij draag als ik een uur lang geen 250 voetstappen heb gezet. Dan begint ’ie te trillen. Ik ga elke dag voor tienduizend stappen.”

