Dubbeldeks stations en stadstreinen tegen spoorinfarct

Dat blijkt deze week op de beurs RailTech Europe in Utrecht. „Met name in en om de Randstad loopt het ov muurvast als we niks doen. Door dichtslibbende steden en files op rondwegen is de auto straks nauwelijks meer bruikbaar. De treinvraag neemt komende tien jaar met 60% toe”, meent spoorprofessor Rolf Dollevoet van TU Delft.

Bufferzones

Hij pleit voor bufferzones om treinen beter door te laten stromen als er wat gebeurt. „Bijvoorbeeld dubbeldeksstations met meer perrons waar treinen tijdelijk geparkeerd kunnen worden. Steeds vaker blokkeren ze bij pech of ongevallen het krappe spoor, omdat het verkeer drukker wordt. Dat zorgt voor kettingreacties. Extra uitwijkplekken zijn nodig”, aldus Dollevoet.

Hoofd planning Klaas Hofstra van ProRail bevestigt de noodzaak om ruimte te creëren. „Dat kan ook door het spoor sneller te ontvlechten, zodat intercity’s en sprinters elkaar niet in de weg zitten. Speciale stadstreinen, analoog aan de Duitse S-Bahn, moeten straks een zelfstandig netwerk gaan vormen, geïntegreerd met bus, tram en metro.”

Hofstra is ook al bezig met het inpassen van 7,5 minuuttreinen. „Dus acht treinen per uur. De nieuwe Schiphol-sprinter van en naar Amsterdam zal de eerste zijn. Dat is het ultieme spoorboekloos reizen. Het plan om op zes drukste trajecten tienminutentreinen te laten rijden, is over tien jaar lang niet meer genoeg. Dan gaan we over op 7,5 minuut, goed voor 33% meer verkeer. Daarna is het huidige netwerk vol.”

Twee minuten

Volgens Hofstra en Dollevoet kunnen dan alleen nog nieuwe technieken soelaas bieden, zoals twee keer zoveel stroom (3kV), een modern beveiligingssysteem ERTMS en zelfrijdende treinen.

„Op die manier kan er elke twee minuten een trein over hetzelfde spoorvak rijden. Nu is die grens nog drie minuten. Dat scheelt veel. Ook de snelheid kan worden opgevoerd.”

NS-topman Roger van Boxtel komt samen met de grote steden en de Mobiliteitsalliantie eveneens met een actieplan om het openbaar vervoer te redden. „Ja, dat kost tot 2030 miljarden extra. Maar dat geld moet toch vrijgemaakt worden, door overheden en bedrijfsleven, anders zie ik het somber in. Zonder goede bereikbaarheid wordt Nederland niet alleen sociaal, maar ook economisch minder aantrekkelijk. Dat heb ik premier Rutte al duidelijk gezegd.”

Van Boxtel heeft twaalf punten, waaronder dubbelspoor Rotterdam-Den Haag, uitbreiding van de Schipholtunnel, meer opstelplaatsen voor treinen, tien sporen op Amsterdam Centraal en langere, bredere perrons op topstations. „Het hoeft echt niet allemaal gemeenschapsgeld te zijn. We moeten flexibel zijn met de financiering”, stelt Van Boxtel.