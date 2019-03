Poldermaffia feest aan costa’s: Spanje klaar met patsergedrag

De Spaanse costa’s zijn een walhalla voor de poldermaffia, het is een geliefde doorvoerhaven voor drugs en de misdadigers genieten er tegelijkertijd van het prettige klimaat. Met hun geweldsuitspattingen, duistere zaakjes en patsergedrag drijven ze de Spanjaarden tot wanhoop. Politie en justitie zijn kritisch over het contact met de autoriteiten in Nederland. „We werken samen bij specifieke zaken in teams, maar de samenwerking moet structureel zijn”, zegt de Spaanse aanklager Fernando Bentabol.

