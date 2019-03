Vonnis rechtbank over ’vergismoord’ Utrecht

Slachtoffer van de vergismoord was Hakim Changachi (31). Hij werd op 12 januari 2017 aan de Faustdreef in Utrecht doodgeschoten. Ⓒ GinoPress

AMSTERDAM - De rechtbank doet woensdag uitspraak in de zaak rond de zogenoemde Utrechtse vergismoord, waarin het Openbaar Ministerie (OM) in februari tegen twee verdachten 26 jaar cel heeft geëist. Slachtoffer was Hakim Changachi (31). Hij werd op 12 januari 2017 voor zijn woning aan de Faustdreef in de Utrechtse wijk Overvecht doodgeschoten. De verdachten hebben Changachi per abuis geliquideerd, meent het OM.