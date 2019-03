Oppositie Thailand claimt verkiezingszege

Pheu Thai-partijleiders Phumtham Wechayachai (l.) en Sudarat Keyuraphan op een persconferentie in Bangkok. Ⓒ AFP

BANGKOK - De partij Pheu Thai heeft in afwachting van de definitieve uitslag van de parlementsverkiezingen in Thailand een „democratisch front” gevormd met andere oppositiepartijen en de verkiezingszege opgeëist. De alliantie zegt dat zij een meerderheid in het parlement heeft en daarmee het recht om een regering te vormen.