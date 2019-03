Nieuw ontlastend bewijs in Deventer moordzaak

Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een opgedoken cd-rom met ruim 150 foto’s en verslagen van het rechercheonderzoek.

Advocaat Geert-Jan Knoops heeft de bevindingen onder de aandacht gebracht bij de commissie van advocaat-generaal Aben, die het herzieningsonderzoek naar deze strafzaak leidt. „Deze gegevens bevestigen dat de veroordeling van Ernest Louwes onterecht is”, zegt Knoops.

De Deventer moordzaak is een van de langst lopende en meest omstreden rechtszaken in de Nederlandse geschiedenis. De fiscalist Ernest Louwes werd in 2004 veroordeeld voor de de moord op zijn cliënt Jacqueline Wittenberg. In 2013 diende advocaat Geert-Jan Knoops een herzieningsverzoek in.