Mannen voor rechter om betrokkenheid insteken op advocate

DEN HAAG - Drie Amsterdammers moeten zich woensdag in de rechtbank van Den Haag melden vanwege betrokkenheid bij een steekincident. Eén van hen is Yassine D., die als tiener medeverantwoordelijk was voor de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012.