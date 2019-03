Verdachten van neersteken advocate zwijgen: ’Gekmakend’

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig. Volg haar tweets onderaan dit artikel.

De vrouw werd drie keer gestoken: in haar gezicht, hoofd en hand. Ze liep blijvend letsel op. Het motief is nog altijd onduidelijk en ook de steker, de ’man met het hoedje’, is nog altijd spoorloos.

Eén van de verdachten is de 22-jarige Yassine D., die nog maar 15 jaar oud was toen hij samen met andere teamgenoten werd veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter en voetbalvader Richard Nieuwenhuizen bij een jeugdwedstrijd van Buitenboys B3 tegen Nieuw Sloten B1.

D. is vaker veroordeeld. Behalve in de grensrechterzaak, ook voor inbraken en een diefstal. Van de schadevergoeding die door Yassine D. moest worden betaald aan nabestaanden van de grensrechter, zou nog niets zijn betaald. Hij wordt in de gevangenis omschreven als „dwingend, vervelend en bedreigend.”

Zwijgzaam

De medeverdachten Marwan I., Yassine D. en Omer P. worden verdacht van het medeplegen van poging tot moord of doodslag. I. en D. zwijgen in alle toonaarden, P. was woensdag niet aanwezig in de rechtbank. Hij zit als enige van de drie niet meer in de cel.

De advocate werd voor de neus van haar collega’s in haar kantoor neergestoken door een man die op afspraak over een echtscheiding kwam praten. Na het incident kon ze niet meer werken en ging het kantoor failliet. „Gekmakend” noemt de advocate het dat ze tot op de dag van vandaag niet weet waarom ze is aangevallen, zei ze in de rechtbank.