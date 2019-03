Ondernemer bedreigd om werk voor windmolenpark

Een ondernemer die aan het werk was voor het project en Gedeputeerde Staten (GS) in Groningen hebben dreigbrieven ontvangen. De ondernemer heeft zich intussen teruggetrokken uit het project. Hij en GS hebben aangifte gedaan.

De ondernemer, volgens het Dagblad van het Noorden eigenaar van het bedrijf Avitec infra & milieu uit Nieuw-Buinen, kreeg de brief met daarin dreigementen aan zijn adres. Volgens de krant staat er in de brief: „Dat wat U in 20 jaar heeft opgebouwd, gaan wij zorgvuldig afbreken en daar nemen wij alle tijd voor. Als u uw onderneming voort wilt zetten, stopt u de werkzaamheden voor windboeren en dat binnen één week. Zo niet? dan is uw onderneming niet meer levensvatbaar.”

De man heeft al eens eerder aangifte gedaan, toen ging het om een dumping van asbest bij het station in Delfzijl waar zijn bedrijf aan het werk was. In het onderzoek naar dit incident kijkt de politie ook naar andere strafbare feiten, zoals de verspreiding van pamfletten met daarin bedreigingen van bestuurders.