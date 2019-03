Filosofen universiteit Groningen boos over komst Paul Cliteur (FvD)

Paul Cliteur tijdens een congres van Forum voor Democratie. Ⓒ ANP

GRONINGEN - Studenten en docenten van de afdeling filosofie van de Rijksuniversiteit Groningen komen in opstand vanwege de komst van Paul Cliteur, die verbonden is aan Forum voor Democratie. De hoogleraar is gevraagd te komen spreken tijdens de Nacht van de Filosofie, meldt de universiteitskrant.