Paul Cliteur bezorgd over ’diversiteit’ Groningen na ophef om komst

De decaan wijsbegeerte heeft in een mail aan de faculteit aangegeven in gesprek te willen over de zorgen die leven. Hij belooft om het uitnodigingen van gastsprekers voortaan ’transparanter en beter bespreekbaar te maken’, aldus de UKrant.

Ook Martin Lenz, hoofd van de vakgroep geschiedenis van de filosofie, maakt bezwaar tegen de komst van ’propagandist’ Cliteur. „Mensen als Cliteur… Ze beweren op heel redelijke wijze, heel belachelijke dingen. Moeten we zulke sprekers een podium geven?”, schrijft Lenz in een beklag van meer dan duizend woorden.

Welkom

De Universiteit Groningen liet woensdagmorgen in een reactie weten dat Cliteur ondanks de protesten ’gewoon welkom’ is.

Ook Cliteur zelf heeft inmiddels van zich laten horen. Hij schrijft in een open brief aan de universiteit zorgen te hebben „over de kwaliteit van het onderwijzend personeel aan uw filosofiefaculteit, over de academische attitude van uw decaan en over de diversiteit aan opvattingen (of liever gezegd het gebrek daaraan)”, zo is te lezen op weblog The Post Online.

„Ik geloof helemaal niet dat Groningse filosofen allemaal te hoop lopen tegen mij. Die Nacht van de Filosofie is uitverkocht. Ik heb verschillende keren aan uw mooie universiteit mogen optreden en kom graag in de prachtige stad Groningen”, besluit de hoogleraar zijn brief.

Cliteur is voorzitter van het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie. Die partij won vorige week op verpletterende wijze de Provinciale Statenverkiezingen en wordt met dertien zetels de grootste partij in de Eerste Kamer.

