Roemeense veelpleger moet nog even blijven zitten

Van de 46 misdrijven, gepleegd tussen 2009 en 2018, vonden er twintig plaats in Amsterdam. De rest onder meer in Amstelveen, Den Bosch, Leiden, Bodegraven, Zeist en Rotterdam. De verdachte was ook in verschillende andere Europese landen actief en wordt in Frankrijk, Noorwegen, Engeland en Denemarken gezocht. De man werd in augustus vorig jaar gepakt voor het stelen van negenhonderd euro van een 88-jarige man uit Amsterdam.

In de 46 zaken maakte de verdachte meer dan 89.000 euro buit. Hij keek stiekem pincodes af, rolde de pinpas en nam grote bedragen op. De Amsterdamse recherche organiseert binnenkort een slachtofferbijeenkomst voor alle gedupeerden.