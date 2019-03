In Australië gezochte Brit wilde op jetski naar Papoea-Nieuw-Guinea

Ⓒ Kustwacht Australië

BAMAGA - Een 57-jarige voortvluchtige is in een van de meest afgelegen oorden van Australië gearresteerd na een tocht van 150 kilometer over zee op een jet-ski, bewapend met een kruisboog. De door de politie niet met name genoemde Brit wordt in de deelstaat Western Australia wegens ernstige drugscriminaliteit gezocht, aldus plaatselijke media.