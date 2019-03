VVD walgt van oproep om ’linkse leraren’ te filmen

VVD-Kamerlid Heerema spreekt zich zo fel uit omdat hij het een slechte zaak vindt dat jongeren worden opgeroepen om leraren te filmen. „Dit kan toch niet? Zo gaan we toch niet met docenten om?”

De 18-jarige Schiedammer Mats Nelisse is ’linkse indoctrinatie’ in de klas ’beu’. Op Instagram plaatst hij door leerlingen opgestuurde voorbeelden, al zijn dat vooral foto’s. In een reactie aan De Telegraaf laat Nelisse weten nooit op te hebben geroepen om docenten te filmen. „Andere accounts doen dat helaas wel.” Wel blijft hij ’linkse indoctrinatie’ aan de kaak stellen.

Meldpunt

Forum voor Democratie is een dikke week geleden een meldpunt gestart. Het wetenschappelijk bureau van de partij wil zo inventariseren of, hoe en op welke manier scholieren worden geïndoctrineerd met ’de favoriete politieke opvattingen van hun leraren’. „Stuur het ons op”, adviseert FvD’er Rob Rooken van het Renaissance Instituut.

VVD’er Heerema: „De oproep om linkse docenten te filmen en deze filmpjes in te sturen is walgelijk. Ik heb erg het vermoeden dat het filmen van leraren niet helpt bij sociale veiligheid in de klas. Leerlingen kunnen uitstekend zelf nadenken.”

Bij het CDA vindt het liberale Kamerlid bijval. Kamerlid Rog vreest dat scholen te slap zijn als het gaat om mobiele telefoons. „Die wanordelijke cultuur met al die mobieltjes in de klas vind ik afschuwelijk.” Voor een verbod op telefoons in de klas vanuit de politiek is hij niet. „Maar we zijn wel in de politiek om dingen te adresseren.”

Minister Van Engelshoven (Onderwijs) laat weten dat ook zij het ’volstrekt onacceptabel’ vindt dat er filmpjes van leraren op internet verschijnen. Zij vindt het echter aan scholen om regels te stellen voor het gebruik van mobiele telefoons in de klas en er sancties aan te verbinden.

Veiligheid

De kwestie kwam bovendrijven tijdens een debat over sociale veiligheid op scholen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen aangeven dat ze minder gepest worden, maar bij leraren is het veiligheidsgevoel achteruit gekacheld.

Dat laatste baart de Tweede Kamer zorgen. Meerdere partijen vinden dat schoolbesturen vaker moeten opkomen voor hun docenten. Zo werd recent een leraar geschorst omdat hij volgens leerlingen iets kwetsends zou hebben gezegd over de profeet Mohammed. De techniekinstructeur van de Hoofddorpse vmbo-school het Hoofdvaart College werd door het bestuur zelfs niet eens gehoord over wat er was gebeurd. Toch was hij niet langer welkom in de klas.

„Hoe kan het dat dit soort zaken zo ontzettend kunnen ontsporen?”, vraagt VVD’er Heerema zich af. „Dit maakt of breekt een carrière.” Het bevreemdt CDA’er Rog dat minister Slob (Onderwijs) zich uitsprak over het voorval en het min of meer voor de school heeft opgenomen. „De docent is gedemoniseerd. Ik vind dat verkeerd. De inspectie wilde er niks over zeggen. Terughoudendheid siert ook de minister.”

Ook D66’er Van Meenen ziet dat leraren vaak niet gesteund worden door hun bestuur. Hij wil weten of de wet kan worden aangepast zodat ook leraren beter beschermd worden tegen geweld, gescheld en pesterijen in de klas.

Een voorbeeld van een ingezonden filmpje op de pagina van scholier Mats Nelisse (18):