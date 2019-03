Piet werd bij graf vrouw doodgeslagen, dader al zestien jaar spoorloos

Daarom werd er dinsdagavond aandacht besteed aan de zogenoemde ’kerkhofmoord’ in het AVROTROS programma ’Opsporing Verzocht.’Het fragment zorgde voor veel woede onder de kijkers. „Een man overvallen die het graf op het kerkhof van zijn overleden vrouw bezoekt, kun je nóg dieper zinken”, schrijft Juliëtte op Twitter. Ook Jan heeft geen goed woord voor de daad over. „Doodgeslagen worden bij het graf van je vrouw. Wat voor een beesten leven in dit land”, vraagt hij zichzelf af.

Het plaats delict Ⓒ AVROTROS Opsporing Verzocht

Mergelsberg bezocht volgens zijn dochter regelmatig het graf van zijn overleden echtgenote. Terwijl de man die bewuste avond stond te bidden voor het graf, doemde er links van hem iemand op. Vervolgens is Piet met een hard voorwerp meerdere keren op zijn hoofd geslagen.

Volgens de politie is het motief van de aanval nog altijd niet helemaal duidelijk. Beroving wordt niet uitgesloten, omdat de portemonnee van de bejaarde man werd meegenomen.

De Hoofdofficier van Justitie in Limburg heeft een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de gouden tip.