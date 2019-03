Aanslagpleger op Duitse treinen opgepakt

Afgelopen oktober ontsnapte Duitsland aan een treinramp. Mogelijk meerdere daders hadden in Beieren, tussen de steden Nürnberg en München een stalen draad van acht millimeter dik over de rails gespannen. Doel was om een pijlsnelle ICE te laten ontsporen. Die kan wel driehonderd kilometer per uur rijden. Alhoewel de ruit van de machinist kapot ging, ontspoorde de trein niet.

Bij een andere aanslag, nabij Dortmund, werden betonnen platen en autobanden op de rails gelegd om een volle trein te laten ontsporen. Doel was opnieuw om veel mensen te doden, maar het lugubere plan mislukte, zo liet het parket in Wenen woensdag weten. In de buurt van de plaats delict werden een zwarte IS-vlag, alsmede een brief met een bekentenis gevonden.

Printer

Via die brief kwam justitie op het spoor van de Irakees. Zijn printer zou hem hebben verraden. De Duitsers hadden andere landen om rechtshulp gevraagd. Vanwege de poging tot meervoudige moord zou de strafeis levenslang moeten zijn. Volgens de Oostenrijkse justitie heeft de verdachte bekend, ontkent hij echter een terroristisch motief.

Ook de Berlijnse justitie heeft de man op de korrel. Ze denken dat hij ook heeft geprobeerd eind december de bovenleiding van treinen in de Duitse hoofdstad te beschadigen.

De man zou een vader zijn van vijf kinderen, die als vluchteling in 2012 naar Oostenrijk kwam. Hij werkte als veiligheidsmedewerker in voetbalstadions. Vroeger diende hij als militair in het leger van dictator Saddam Hussein.