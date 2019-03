Frustraties over circuit Zandvoort lopen op

Zandvoort is bang dat het publieke gekibbel de Nederlandse kansen op een F1-race geen goed doen. Ⓒ ANP

ASSEN - De frustraties in Noord-Nederland over een Grand Prix in Zandvoort lopen op nu de deadline voor toewijzing van de race aan Zandvoort dichterbij komt. De voorman van ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord Ton Schroor opent een laatste offensief tegen het duinencircuit.