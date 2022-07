Hoe moet Duits meisje (7) verder na kanodrama?

Buitenland

Britten en Fransen geven elkaar de schuld van chaos bij Dover

De zomervakantie is niet echt lekker begonnen voor veel Britse vakantiegangers. Zes uur moesten ze in Dover in de file staan voordat ze de veerboot naar Frankrijk op konden. De reden? Frankrijk heeft slechts de helft van de grensposten in Dover bemand, maar Parijs wijst naar de Brexit. De Britten zi...