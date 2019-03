Franse ex-spion doodgeschoten in de Alpen

Daniel Forestier, 57 jaar, woonde in de Alpenregio in het oosten van Frankrijk en werd afgelopen donderdag dood gevonden op een afgelegen parkeerterrein in het stadje Ballaison, vlakbij het meer van Genève. Er was vijf keer op hem geschoten, onder andere in het hoofd en in het hart, vertelde advocaat Cedric Huissoud.

Forestier en een andere voormalige agent van Franse geheime dienst DGSE, werden vorig jaar september aangeklaagd wegens „criminele samenzwering” en „bezit van explosieven” in verband met een complot om generaal Ferdinand Mbaou te vermoorden, die zo’n twintig jaar in ballingschap in Frankrijk heeft gewoond.