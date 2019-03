EU: Golanhoogten geen onderdeel van Israël

De verklaring vanuit Brussel is een reactie op de erkenning van de Verenigde Staten dat de noordelijke Golanhoogten tot Israël behoren. Onder meer de Verenigde Naties, Syrië en Turkije spraken zich daar al negatief over uit, net als minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).

Bekijk ook: Trump erkent Golanhoogten als deel van Israël

Israël veroverde de Golanhoogten tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967. Destijds was het in handen van Syrië. Israël beschouwt het heuvelachtige gebied van historisch en strategisch belang en lijfde het in 1981 in, maar dat is internationaal niet erkend. EU-president Donald Tusk zei vorige week al dat het standpunt van de EU niet zou veranderen.

Bekijk ook: Blok neemt afstand van Trump over Golan

Bekijk ook: Syrië boos op Trump om Golanhoogten