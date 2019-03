Rotterdam stopt met bonus voor docent

De bonus werd vanaf het schooljaar 2016-2017 ingevoerd om meer en betere leraren naar de stad te halen. Daarvoor werden miljoenen euro’s uitgetrokken. Docenten die lesgeven in een zogenoemd tekortvak, zoals wiskunde, scheikunde, natuurkunde en Duits, komen in aanmerking voor de premie. Net zoals leerkrachten met een universitaire master in het basisonderwijs.

In Rotterdam is het lerarentekort een groot probleem. De gemeente verwacht dat er komend schooljaar 160 voltijdsbanen aan onvervulde vacatures blijven staan.