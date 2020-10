Regio Parijs in hoogste staat van alertheid wegens corona

Restaurants zouden volgens de aangepaste richtlijnen open kunnen blijven in de Franse hoofdstad en in de banlieues met inachtneming van uitgebreidere hygiënevoorschriften. Cafés en bars gaan waarschijnlijk helemaal dicht. Momenteel sluiten ze de deuren om 22.00 uur.

Frankrijk meldde zaterdag 16.972 nieuwe besmettingsgevallen, het hoogste aantal sinds er op grote schaal wordt getest. Zondag kwamen er nog eens 12.565 bij. In Parijs en de voorsteden is de verontrustende grens van 250 infecties per 100.000 inwoners overschreden. Het dodental liep met 32 op tot 32.230.