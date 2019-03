Inventieve miljoenenroof bij Londense juwelier

De dieven verschaften zich gedurende het weekend toegang tot het pand met behulp van boormachines. Hun timing was voortreffelijk. Het geluid van de boormachine werd overstemd door het gejuich van het publiek dat langs de weg stond bij een halve marathon die daar werd gehouden, zo weet de Daily Mail.

De kraak vertoont veel overeenkomsten met de beroemde Hatton Garden-roof in 2015, toen een aantal aardig op leeftijd zijnde inbrekers via een liftschacht en met behulp van een diamantboor een kluisruimte binnendrongen en voor bijna 18 miljoen euro aan goud, juwelen en sieraden buitmaakten. Hatton Garden ligt op een steenworp afstand van Fleet Street.

Opgepakt

Beide keren vond het vergrijp plaats op korte afstand van een drukke straat, beide keren werden eventuele boorgeluiden overstemd door een evenement en beide keren verschaften de inbrekers zichzelf ’alle tijd van de wereld’ door in een weekend aan de slag te gaan. Dat het om dezelfde rovers gaat als in 2015 lijkt onwaarschijnlijk. Vijf daders van de inbraak bij Hatton Garden zijn opgepakt.

De inbrekers bij Attenborough and Son hebben waarschijnlijk een verborgen steegje tussen twee gebouwen gebruikt om in alle ’rust’ hun boorwerk te doen. Daarna was binnenkomen een koud kunstje. Een politiewoordvoerder heeft laten weten dat er inderdaad ’een zekere hoeveelheid kostbaarheden is ontvreemd’ en dat er ’een onderzoek loopt’.