Slob onder vuur om ’door het slijk’ halen docent

De techniekinstructeur werd door het Hoofdvaart College naar huis gestuurd omdat hij volgens leerlingen iets kwetsends zou hebben gezegd over de profeet Mohammed. Dit terwijl hij niet eens gehoord was over wat er was gebeurd en dus niet de kans kreeg om zijn kant van het verhaal te vertellen. Toch was hij niet langer welkom in de klas.

Ook CU-minister Slob liet zich over de zaak uit. In een brief schreef hij dat de onderwijsinspectie het ’begrijpelijk’ vond dat de docent even niet meer voor de klas mocht staan. De Inspectie trok deze conclusie zonder de leraar te spreken.

CDA’er Rog vindt dat de minister met zijn brief de reputatie van de docent ’door het slijk’ heeft gehaald. Hij zou graag zien dat de CU-bewindsman erop terug komt en zou zeggen: dit had ik nooit op deze manier moeten doen.

Verontwaardiging

In de rest van de Tweede Kamer wordt de verontwaardiging aan het adres van Slob breed gedeeld. „De inspectie heeft een oordeel gegeven en de minister neemt dat eventjes over. Het moet toch tot nadenken stemmen over de vraag of hij vindt dat hij goed heeft gehandeld?”, vindt D66’er Van Meenen.

Slob is zelf ook niet bijzonder gelukkig met de manier waarop het is gelopen. Hij wilde de Kamer over de kwestie informeren, terwijl nog niet helder was hoe de vork in de steel zat. „Het allerliefste zou ik in zulke gevallen willen zwijgen.”

Bij het CDA valt die uitleg slecht. „De minister verlaat zich op de inspectie, een inspectie die niet eens met de betrokken docent gesproken heeft. Dat vind ik ernstig”, aldus Rog.

„Misschien was dit op het randje”, erkent Slob. „Misschien vindt u dat het erover heen was.”

De CU-bewindsman wist te vertellen dat de school en de techniekdocent inmiddels een mediationtraject zijn gestart. Hij hoopt dat ze er alsnog samen uit kunnen komen.

