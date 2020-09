Tiener krijgt coronaboete van 10.800 euro voor huisfeest

In Engeland mogen op dit moment door het coronavirus maar maximaal 30 mensen in dezelfde ruimte zijn, maandag wordt dit verlaagd naar zes.

„Dit was een duidelijk voorbeeld van iemand die met opzet de regels negeert zonder oog voor andere mensen”, aldus agent Steve Cooper tegenover Sky. Hij hoopt dat dit een duidelijk signaal is richting alle Britten die denken nog even snel een feestje te organiseren voordat de regels weer aangescherpt worden.

„Zoals we hier hebben getoond zijn we niet bang om alle middelen die we hebben in te zetten en we tolereren het niet dat mensen het leven van andere mensen in gevaar brengen.”