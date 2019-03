26 jaar cel voor Utrechtse ’vergismoord’

Twee dagen later kon de politie een aanslag op het leven van deze man, Khalid H., voorkomen.

Voor de mislukte „herstelmoord” legde de rechtbank Marciano D. (28) en Jerrel Z. (27) respectievelijk tien en zeven jaar op. Ook O. en T. waren bij de voorbereiding daarvan betrokken, oordeelt de rechtbank.

De rechtbank betitelde de moord als „ontwrichtend geweld’ en constateerde dat dit zich in het milieu steeds vaker en steeds heviger voordoet. Dergelijke misdrijven moeten zwaar bestraft worden, maar „alleen zwaarder straffen kan de opmars van dit geweld niet tot staan brengen.” De rechtbank volgde de eis van 26 jaar van het Openbaar Ministerie (OM) tegen de beide hoofdverdachten. De aan D. en Z. opgelegde straffen pakken iets lager uit dan geëist.

Voortvluchtige Taghi

De opdracht voor het geweld schrijft justitie toe aan de zeer gewelddadige bende van de voortvluchtige Ridouan Taghi, die verantwoordelijk wordt gehouden voor een reeks liquidaties. Na de moord op Changachi sloot Nabil B. een kroongetuigendeal met het OM, waardoor het onderzoek naar de bende in een stroomversnelling is gekomen. De broer van B. is in maart vorig jaar geliquideerd in Amsterdam, vermoedelijk als wraak voor het ’verraad’ van B.

Beoogd doelwit Khalid H. heeft de recherche niet willen uitleggen waarom de daders het op hem voorzien zouden kunnen hebben. Hij vreest dat hij nog steeds op een dodenlijst staat en zit sinds de verijdelde aanslag ondergedoken.

Na de moord op Changachi wilde Justin Jap Tjong, de chauffeur van de vluchtauto, niet meedoen aan het vervolg. Hij werd twee weken laten in Amsterdam geliquideerd. Deze moord is nog in onderzoek.

