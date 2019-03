Moordenaar Anne Faber zwom in vrijheid

Verdachte Michael P. had tijdens zijn detentieperiode na een eerdere verkrachting te veel vrijheden gehad, melden twee rapporten. Ⓒ FACEBOOK

Den Haag - Verkrachter en moordenaar van Anne Faber Michael P. heeft tijdens zijn detentieperiode na een eerdere verkrachting te veel vrijheden gehad. Vooral in de forensische kliniek in Den Dolder ging het mis. Dat melden ingewijden over twee ’pittige’ rapporten die donderdag worden gepresenteerd.