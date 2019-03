Christchurch-schutter doneerde 1500 euro aan extreemrechtse club

Brenton T. (28) schoot op 15 maart bij een aanval op een moskee in het Nieuw-Zeelandse Christchurch vijftig mensen dood. Hij zond livebeelden van de aanslag uit via Facebook. T. zit vast.

„We kunnen nu bevestigen dat er een financiële link is tussen de schutter in Nieuw-Zeeland en de rechtse Identitaire Beweging”, liet Kurz woensdag weten.

De woordvoerder van de beweging, Martin Sellner, liet dinsdag in een video al weten dat de politie zijn huis was binnengevallen in verband met de schenking. In de zelfgemaakte video zei hij niets te maken te hebben met de verdachte en het bloedbad in Nieuw-Zeeland. Hij heeft duizenden volgers op zijn sociale media.

De Oostenrijkse autoriteiten doen onderzoek naar de mogelijke link. De ’Identitairen’ keren zich onder andere tegen „ongecontroleerde massa-immigratie.” De beweging pleit verder voor behoud van de nationale identiteit en een terugkeer naar traditionele waarden.