Lezen maakt ons betere werknemers

Ook boekhandels hebben een positief effect op hun omgeving. Zij vergroten de leefbaarheid in een buurt. Doordat boekwinkels regelmatig lezingen van schrijvers en andere culturele evenementen organiseren ervaren klanten een bezoek als een uitje en trekken zij extra publiek. Hiervan profiteren ook de omliggende winkels en horeca.

Dit blijkt uit de studie De impact van het boek, dat werd uitgevoerd in opdracht van de KVB Boekwerk, het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector. Het rapport werd vanmiddag aangeboden aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Boekhandel Donner te Rotterdam.

De boekenbranche zette in 2017 ruim €498 miljoen om, zol blijkt uit dit onderzoek. Dit bedrag ligt ruim boven de omzet van de vaderlandse bioscoopsector, waar de Nederlandse en buitenlandse films goed waren voor circa € 302 miljoen in 2017. De toegevoegde waarde van het boekenvak aan de totale Nederlandse economie kwam in dat jaar uit op bijna €218 miljoen.

Weinig inkomen

De wetenschappers die het onderzoek uitvoerden, hebben voorts becijferd dat het boekenvak werkgelegenheid biedt aan 25.000 tot 26.000 mensen in ons land. Het overgrote deel daarvan zijn schrijvers en vertalers. Zij verdienen doorgaans maar heel weinig. Slechts 55 auteurs in Nederland verdienen een modaal inkomen of meer met hun royalty’s. Nog eens zestig behalen jaarlijks een bedrag dat varieert tussen het minimuminkomen en modaal.

Niettemin vertegenwoordigen hun boeken een grote maatschappelijke waarde. Ook al omdat uit de studie tevens blijkt dat romans lezen goed is voor de gezondheid. Want lezen ontspant. Een verhaal lezen blijkt zelfs beter stress tegen te gaan, dan het luisteren naar muziek, een wandeling maken of gamen. Zes minuten lezen is al genoeg om het stressniveau met twee derde te verminderen.

Brein

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles onderschrijft die conclusies. „Ons brein houdt van boeken. Lezen ontspant en stimuleert de verbeelding. Daarnaast helpt het om kennis over de wereld op te doen en om de meningen, gevoelens en gedachten van anderen tot je te nemen. Investeren in leesplezier is daarom heel belangrijk.”

Minister Van Engelshoven is content met de uitkomsten van de studie. Wat haar betreft is het duidelijk dat ’we Nederland aan het lezen moeten brengen en houden.’ Aan Eveline Aendekerk, directeur van de CPNB, die elk jaar de nationale Boekenweek en ook de Kinderboekenweek organiseert, de schone taak om het lezen onder jong en oud te bevorderen. „Boeken kunnen als geen ander bruggen slaan in de samenleving. Geen overbodige luxe in deze tijd”, stelt zij.