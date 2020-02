Fiscus keert zich tegen opsplitsing

Verzamelde vakbonden ventileren hun boosheid in een brief aan de CDA-bewindsman. Die lanceerde begin dit jaar het voorstel om de Belastingdienst te ’ontvlechten’. De onderdelen belastingdienst, toeslagen en douane moeten uit elkaar gehaald worden, met elk hun eigen verantwoordelijke topambtenaar.

Maar de medewerkers van de Belastingdienst vinden dat Hoekstra helemaal niet uitlegt hoe deze opsplitsing gaat helpen om de problemen met toeslagen op te lossen. Voormalig staatssecretaris Snel (Financiën) sneuvelde door die problemen in de affaire rond de kinderopvangtoeslag. „Deze brief maakt niet duidelijk op welke wijze het versterken van de besturing de problemen in de uitvoering van toeslagen gaat oplossen”, schrijven de vakbonden.

Monddood

De bonden spreken van ’politieke besluitvorming’ en balen ervan dat medewerkers niet mee hebben kunnen praten over de opsplitsplannen. „Wetende dat medewerkers al jarenlang zich niet gehoord voelen, passeert u door uw handelswijze wederom de mogelijkheid om de stem van de medewerkers mee te wegen in uw beslissing”, staat in de brief.

De medewerkers van de Belastingdienst leggen in de brief ook een wensenpakket op tafel. Ze willen onder meer dat er meer mensen met belastingkennis in de top van de dienst komen en vragen om een veilige werkomgeving.

Zorgen rond reorganisatie

De fiscus-medewerkers staan niet alleen in hun kritiek op de opsplitsing van de fiscus. Ook in de Tweede Kamer, bij oppositie en coalitie, waren er de nodige vraagtekens. De nieuwe staatssecretaris Vijlbrief, een van de twee opvolgers van Snel, mag zich nu gaan buigen over de reorganisatie.

