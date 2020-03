Onderzoek: geen steun voor nog strengere maatregelen

Het onderzoeksbureau trok in acht landen het veld in. Wat vinden burgers van de maatregelen om het oprukkende coronavirus te beteugelen? In Nederland gingen onder meer basisscholen, de horeca en rechtbanken op slot.

Er is volop begrip. Driekwart (73%) staat vierkant achter deze keuze van het kabinet en vindt dit voldoende (59%). Vooral afstand te houden (1,5 meter) wordt gesteund (92%). Opvallend: het afgelopen weekend trokken we massaal naar buiten en hielden lang niet altijd afstand.

Thuisisolatie

Het zorgde voor grote verontwaardiging. Artsen maken zich zorgen over de ’laconieke wijze’ waarop mensen met de RIVM-richtlijnen omgaan. Maar een grote groep (57%) vindt dat we ons keurig gedragen. Al kan dit cijfer komende week lager uitvallen. De helft heeft de enquête afgelopen vrijdag ingevuld, nuanceert onderzoeker Manuel Kaal. Voordat we er massaal op uit trokken.

Nederlanders houden ondanks de coronacrisis niet van binnen zitten. Slechts 28% heeft zichzelf thuisisolatie opgelegd. Een relatief laag cijfer, stelt Kaal. „Ik denk dat de overheid had gehoopt op een hoger cijfer. Een scenario van zelfredzaamheid waarbij burgers er zelf voor kiezen thuis te blijven. Maar dat doen weinig burgers dus.”

Dit lage cijfer is om nog een reden opmerkelijk: Nederlanders maken zich namelijk meer zorgen over de gezondheid van hun wijkgenoten (69%) en andere Nederlanders (83%) dan over het eigen welbevinden (61%), toont het onderzoek. Thuisblijven is dan juist aan te raden, zeggen artsen. Daarmee wordt voorkomen dat je op straat buurtgenoten besmet.

Lockdown

Politici Wilders en Baudet hameren al langer op een volledige lockdown. Maar er is weinig animo. Slechts een kwart (25%) van de Nederlanders meent dat ons land in navolging van Spanje en Frankrijk verder op slot moet. Vooral PVV’ers (42%) en FvD’ers (53%) zijn voor. Overigens zitten zij niet vaker in vrijwillige thuisisolatie dan andere kiezers, signaleert onderzoeker Kaal.

Een grotere groep (37%) ziet een lockdown niet zitten. De rest (38%) weet het niet, of is neutraal. Al ziet Kaal in Limburg en Noord-Brabant, waar het virus hard om zich heen grijpt, meer draagvlak voor strengere maatregelen.