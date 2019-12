Lid Caloh Wagoh vast voor liquidatie Amsterdam

Ⓒ OLIM BAJMAT

AMSTERDAM - Een 57-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is maandag aangehouden voor betrokkenheid bij een liquidatie in Amsterdam in januari 2017. De verdachte is lid van motorclub Caloh Wagoh. Hij is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft zijn voorarrest met twee weken verlengd.