Nederlands reddingsteam warm onthaald op Eindhoven Airport: ’Meest succesvolle missie ooit’

Als halverwege de middag de groep op de luchthaven in Eindhoven uit het vliegtuig stapt, beginnen familie en vrienden luid te juichen. Trots om wat de mannen en vrouwen hebben gepresteerd, opgelucht dat ze heelhuids terug zijn.

Vanuit de groep USAR-leden is de reactie aanvankelijk wat beduusd. Vanuit bijna niet te bevatten ellende terug in het veilige Nederland. „Ik voel me onrustig”, zegt Laura. „Moe, want je hebt zo veel leed gezien en zo veel prikkels gekregen. Ik herinner me van de eerste dagen ook weinig. Het is in eerste instantie niet te overzien. Maar je gaat door en dat moet ook. Je werkt in een roes.”

Laura Potma, hier met speurhond Chase, noemt dit een van de heftigste missies die ze heeft meegemaakt. Ⓒ De Telegraaf

Laura, die ook in haar normale baan bij de politie met speurhonden werkt, is eerder in Beiroet en Nepal actief geweest voor USAR. „Maar dit was echt wel de heftigste missie. De schaal van alles. Maar ook dat nog zo veel mensen in leven waren. In Nepal waren er bijna alleen maar doden. Hier waren uit allerlei openingen en holtes nog mensen te redden.”

’Keuzes’

Het zwaarste was het maken van keuzes, vertelt Laura. „Ik heb echt keuzes moeten maken tussen hulp of niet. Dat is heel zwaar. En de dingen die je hebt gezien. Ik heb stoffelijke overschotten gezien van mensen die klem in de vluchthouding stonden. Gewoon net te laat om te kunnen ontsnappen aan het geweld dat hun overkwam.”

Ⓒ ANP/HH

„En een vader voor wie we niets konden doen, maar waar we wel vaststelden dat zijn vrouw en kinderen nog levend onder het puin lagen. Het doet wel wat met je als je moet beslissen dat wij, met onze middelen, op dat moment niets kunnen betekenen. Ze zaten te diep en onze inzet was snelle reddingen. Je moet dan verder. Gelukkig heb ik later wel gehoord dat ze gered zijn.”

’Dubbel’

Marco Saebler, die de operaties van USAR coördineert, kijkt ondanks alles met een goed gevoel terug op de operatie. „Het is onze meest succesvolle missie tot nu toe geweest. Twaalf mensen gered. Maar de schaal van alles was zo overweldigend. De aantallen slachtoffers, onbevattelijk. Maar het is goed dat we terug zijn en dat anderen het nu overnemen. Je moet zulke vreselijke beslissingen nemen. Het gaat dan over leven en dood, iets wat je eigenlijk helemaal niet wil als mens. Vandaar alle dubbele emoties nu. Iedereen is doodmoe.”

Ⓒ ANP/HH

En zo zit Laura Potma straks weer thuis. „Aan het Chinees eten”, zegt ze met een bijna schuldige blik. „Heel dubbel allemaal. Het was ook zo’n vreemd gevoel om weg te gaan terwijl alles in puin ligt. Maar nu zijn er voldoende andere hulpploegen aan het werk, dat geeft rust. En als iemand het moeilijk heeft, is er professionele begeleiding. Maar we zoeken elkaar vooral op. We hebben het samen doorgemaakt. De anderen weten wat jij hebt doorgemaakt.”