Reisadvies Paramaribo aangescherpt na bestorming parlement: vermijd binnenstad en drukke plekken

De leider van het protest in Paramaribo, Stephano ’Pakittow’ Biervliet, ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de onlusten vrijdag, toen onder meer het parlementsgebouw (Nationale Assemblee) in de Surinaamse hoofdstad werd bestormd. „Het verloop was vreedzaam en deelnemers zijn aan het woord gelaten. Een groep waarmee ik niet in contact stond, heeft zich naar de Nationale Assemblee begeven”, meldt Biervliet zaterdag in een verklaring.

Biervliet laat weten dat hij toen tevergeefs tot kalmte heeft opgeroepen. „Vanuit de omgeving van de Nationale Assemblee zijn schoten afgevuurd, vermoedelijk met een automatisch wapen.”

De Surinaamse politie heeft vrijdag 119 mensen opgepakt. Daarvan zitten er 37 nog vast. „We hebben alles gefilmd, iedereen is in beeld gebracht, we sporen iedereen op”, aldus de politiebaas. „De schade is wel enorm. Wij zullen niet rusten voor we iedereen die heeft geplunderd hebben opgespoord en aangehouden.”

Volgens de protestleider is daarna traangas tegen de menigte gebruikt zonder dat daarvoor aanleiding zou zijn geweest. „Door onbekende personen in de menigte ben ik bedreigd, met zichtbare wapens. Er bestaat bij mij geen enkele twijfel dat openbare geweldplegers in onderling contact stonden. Ik heb aanwezige agenten verzocht mij in veiligheid te brengen en hier is geen gehoor aan gegeven.”

Surinaamse media meldden dat de politie naar Biervliet zoekt en dat hij spoorloos is. De protestleider laat weten dat hij niet is gearresteerd en ook niet is opgeroepen voor verhoor. „Op het moment dat ik word opgeroepen, ben ik bereid te verklaren.”

De Surinaamse minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi heeft toegegeven dat de politie vrijdag niet goed genoeg voorbereid was op de plunderingen van een groep demonstranten. De minister deed die uitspraak zaterdagmorgen tijdens een persconferentie.

Amoksi zei dat er een draaiboek voor de demonstratie was gemaakt, maar dat gedurende de dag zaken anders zijn verlopen. „We hebben misschien niet genoeg geanticipeerd op deze uitspatting, we moeten dit in de toekomst kunnen voorkomen en zoveel mogelijk slachtoffers voorkomen”, aldus de minister.

De bevelhebber van het Surinaamse nationaal leger kolonel Werner Kioe A Sen noemde het „prijzenswaardig dat alle diensten binnen het uiterste hebben geopereerd.”

Bij de protestactie, waar duizenden mensen aan deelnamen, werd onder meer het parlement bestormd. Daar zou brand hebben gewoed en de lobby zou zijn vernield. Op verschillende plekken in Paramaribo werden winkels en tankstations overvallen. De betogers zijn boos over het beleid van president Chan Santokhi en de economische crisis waar Suriname mee kampt. Zo is de inflatie er ruim 54 procent en heeft het land een grote staatsschuld. „Chan, vertrek”, werd door demonstranten geroepen.