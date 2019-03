Meer onderzoekstijd nodig in zaak-Sharleyne

Sharleyne (8) werd in juni 2015 gevonden naast een flat in Hoogeveen. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat ze is gewurgd door haar moeder en van de tiende verdieping is gegooid. De moeder werd door de rechtbank vrijgesproken. Een vierde letseldeskundige moet nu naar de zaak kijken, bepaalde het hof in januari. Dat onderzoek is nog niet begonnen.

Omdat de advocaat slaapwandelen niet uitsluit, wilde het hof tevens een deskundige op dat gebied vragen gaan stellen. Daarbij zou de deskundige inzage krijgen in het medisch dossier van Sharleyne. Op verzoek van de advocaat is woensdag door het hof bepaald dat de verdediging en het OM eerst hypothesen gaan voorleggen aan de deskundige. Het hangt vervolgens van de expert af of inzage in het medisch dossier noodzakelijk is.